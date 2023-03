FC Bayern bleibt Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga

Meldungsarchiv - 11.03.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: In der Fußball-Bundesliga bleibt der FC Bayern München Tabellenführer. Das Team von Trainer Nagelsmann gewann am Nachmittag 5:3 gegen den FC Augsburg, der jetzt auf dem 13. Platz steht. Außerdem spielten Leipzig - Mönchengladbach 3:0, Hertha BSC - Mainz 1:1 und Frankfurt - Stuttgart 1:1. Am Abend spielt noch Schalke gegen Dortmund. Die Ergebnisse aus der zweiten Liga: FC St. Pauli - Greuther Fürth 2:1, Bielefeld - Darmstadt 3:1 und Magdeburg - Paderborn 0:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2023 20:00 Uhr