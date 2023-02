FC Bayern bleibt nach 3:0 über Union Berlin Tabellenführer

Berlin: Bundesverteidigungsminister Pistorius hat mehr Geld für die Verteidigung gefordert. Die 100 Milliarden Euro Sondervermögen, die Bundeskanzler Scholz in seiner "Zeitenwende"-Rede vor einem Jahr angekündigt hatte, reichten nicht aus, erklärte Pistorius in der ARD. Vorwürfe der Rüstungsindustrie, die Auftragsvergabe laufe nur schleppend, wies er zurück. Bislang seien rund 30 Milliarden Euro verplant. Künftig sollen die Rüstungsfirmen Abschlagszahlungen für Aufträge erhalten und nicht erst bei Lieferung bezahlt werden. Damit werde dokumentiert, dass Geld abfließt, erklärte Pistorius. Der CDU-Außenexperte Kiesewetter hat der Bundesregierung vorgeworfen, Chancen verpasst zu haben. Im BR sagte er, das Beschaffungswesen bei der Bundeswehr hätte schon längst erneuert werden müssen. Dazu fehle der Regierung aber noch immer der Reformwille.

Tel Aviv: Nach neuen Gewaltausbrüchen im Westjordanland hat Israels Ministerpräsident Netanjahu zur Ruhe aufgerufen. In einer Videobotschaft erklärte er, auch wenn das Blut koche und das Gemüt erhitzt sei, dürfe niemand das Gesetz in die eigenen Hände nehmen. Zuvor war es im Westjordanland zu Ausschreitungen gekommen. Dabei töteten israelische Sielder nach Angaben des Gesundheitsministeriums einen Palästinenser und verletzten mindestens 100 weitere. Auslöser der Krawalle war ein tödlicher Anschlag bei Huwara, bei dem zwei israelische Brüder erschossen wurden.

Düsseldorf: Im Tarifstreit des öffentlichen Diensts erhöht die Gewerkschaft Verdi den Druck auf Bund und Kommunen. Sie hat Mitarbeiter an den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Deshalb wurden an den beiden Airports insgesamt knapp 330 Flüge gestrichen. Der Warnstreik soll bis morgen Früh 6 Uhr dauern. Am Donnerstag hatten Verdi und der Deutsche Beamtenbund ein Angebot der Arbeitgeberseite abgelehnt. Diese wollten die Gehälter in zwei Schritten um insgesamt fünf Prozent anheben und Einmalzahlungen von insgesamt 2.500 Euro leisten. Verdi und Beamtenbund fordern 10,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, mindestens aber ein Plus von 500 Euro. Am 27. März sollen die Tarifverhandlungen fortgesetzt werden.

Kurzmeldung ein/ausklappen "Everything Everywere All at Once" räumt bei SAG-Awards ab