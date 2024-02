FC Bayern bestätigt Trennung von Tuchel zum Saisonende

München: Trainer Thomas Tuchel wird den FC Bayern schon in diesem Sommer verlassen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hat die vorzeitige Trennung am späten Vormittag bestätigt. Tuchels Vertrag war eigentlich bis Mitte 2025 befristet. Nun habe man sich in einem einvernehmlichen Gespräch auf die Trennung zum Saisonende verständigt, teilten die Bayern mit. In der laufenden Saison kassierten die Bayern zuletzt drei Pflichtspiel-Niederlagen hintereinander.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.02.2024 14:45 Uhr