FC Bayern besiegt Sankt Pauli 3:2

München: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern Sankt Pauli 3:2 geschlagen. Die Münchner stehen damit weiter an der Tabellenspitze und können Verfolger Leverkusen mit sechs Punkten auf Abstand halten. Augsburg kam auswärts gegen Hoffenheim nicht über ein 1:1 hinaus, klettert aber in der Tabelle auf Rang 8. Die weiteren Ergebnisse: Mönchengladbach - Leipzig 1:0, Kiel - Bremen 0:3 und Wolfsburg - Heidenheim 0:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2025 18:00 Uhr