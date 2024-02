FC Bayern besiegt RB Leipzig mit 2:1

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern am Abend seine Niederlagen-Serie durchbrechen können. Die Münchner bezwangen Leipzig mit 2:1. Beide Tore für die Bayern erzielte Harry Kane. Der Siegtreffer fiel erst in der Nachspielzeit. Die weiteren Ergebnisse des gestrigen Spieltags lauten: Stuttgart - Köln: 1:1 Union Berlin - Heidenheim: 2:2 Bremen - Darmstadt: 1:1 und Mönchengladbach - Bochum: 5:2. Heute Abend empfängt der FC Augsburg den SC Freiburg. In der zweiten Liga kommt es bereits um 13:30 Uhr zum Frankenderby zwischen Fürth und Nürnberg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2024 06:00 Uhr