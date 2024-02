FC Bayern besiegt RB Leipzig 2:1

München: Nach drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge hat der FC Bayern gestern Abend wieder einen Sieg gefeiert. Der Rekordmeister gewann gegen RB Leipzig mit 2:1. Beide Tore erzielte Harry Kane. Der Siegtreffer fiel erst in der Nachspielzeit. Kane hat damit nun bereits 27 Saisontreffer auf dem Konto. Heute spielen Frankfurt gegen Wolfsburg, Dortmund gegen Hoffenheim und um 19:30 Uhr empfängt der FC Augsburg den SC Freiburg. In der zweiten Liga kommt es unter anderem zum Frankenderby zwischen Fürth und Nürnberg. Anstoß ist um 13:30 Uhr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2024 09:00 Uhr