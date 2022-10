FC Bayern besiegt Mainz und Stuttgart schlägt Augsburg

Nachrichtenarchiv - 29.10.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Fußball-Bundesliga ist der FC Bayern München zumindest vorübergehend Tabellenführer. Die Bayern gewannen 6:2 gegen Mainz. Der bisherige Spitzenreiter Union Berlin spielt morgen. Der FC Augsburg verlor in Stuttgart 1:2. Im Abendspiel siegte Dortmund 2:1 in Frankfurt. Die weiteren Ergebnisse: Leipzig - Leverkusen 2:0 und Wolfsburg - Bochum 4:0. In der zweiten Fußball-Bundesliga spielten Kaiserslautern - Nürnberg 0:0 und Regensburg - Rostock 0:3.

