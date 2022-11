FC Bayern besiegt Inter Mailand mit 2:0

Regierung will Gaspreisbremse zum 1. Februar starten

Berlin: Die Bundesregierung will Gaskunden schon vom 1. Februar an mit der Gaspreisbremse entlasten. Laut einem Papier des Kanzleramts für die Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Mittwoch soll die Gaspreisbremse damit einen Monat früher in Kraft treten als von der zuständigen Expertenkommission vorgeschlagen. Die Beschlussvorlage liegt unserem Hauptstadtstudio vor. Verbraucherinnen und Verbraucher zahlen damit für 80 Prozent ihres bisherigen Verbrauchs einen Gaspreis von zwölf Cent pro Kilowattstunde, für alles darüber gilt der Vertragspreis. Um die Entlastungen zu finanzieren, will die Bundesregierung rückwirkend ab dem 1. September diesen Jahres die sogenannten Zufallsgewinne von Stromerzeugern abschöpfen. Das soll für erneuerbare Energien, Kernenergie, Mineralöl, Abfall und Braunkohle gelten. Die so erzielten Einnahmen werden auf einen zweistelligen Milliardenbetrag geschätzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.11.2022 20:15 Uhr