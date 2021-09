Nachrichtenarchiv - 25.09.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Fürth: In der Fußball-Bundesliga bleibt der FC Bayern München in dieser Saison unbesiegt. Zum Auftakt des sechsten Spieltags gewannen die Münchner beim Aufsteiger Greuther Fürth mit 3:1. In der 2. Liga war Regensburg erfolgreich gegen Aue mit 3:2. Heute Abend spielt Ingolstadt gegen Düsseldorf. Augsburg und Nürnberg sind erst morgen dran.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2021 06:00 Uhr