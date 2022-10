FC Bayern besiegt FSV Mainz mit 6:2

59 Menschen sterben bei Massengedränge in Südkorea

Seoul: Mindestens 59 Menschen sind bei Halloween-Feierlichkeiten in der südkoreanischen Hauptstadt umgekommen. Das meldet die südkoreanische Nachrichtagentur Yonhap unter Berufung auf amtliche Angaben. Zuvor hatte es geheißen, viele tausend Menschen hätten sich in den engen Straßen der Stadt gedrängt. Laut Feuerwehr seien 140 Rettungswagen zum Ort des Geschehens entsandt worden. Die dramatischen Szenen ereigneten sich in einem Ausgehviertel von Seoul. Der koreanische Präsident Yoon ordnete an, weiteres Notfallpersonal in die Hauptstadt zu entsenden und Krankenhausbetten vorzubereiten. Der Bürgermeister kündigte laut Deutscher Presse-Agentur den unverzüglichen Abbruch einer Europa-Reise an.

