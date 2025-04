FC Bayern besiegt Augsburg mit 3:1

Fußball-Bundesliga: Im bayerischen Derby hat der FC Bayern am Abend beim FC Augsburg gewonnen. Am Ende hieß es 3:1 für die Gäste aus München. Damit baut der Rekordmeister den Vorsprung in der Tabelle weiter aus.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 04.04.2025 23:00 Uhr