FC Bayern besiegt Auckland bei Fußball-Klub-WM mit 10:0

Zum Sport: Bei der Fußball-Klub-WM in den USA hat der FC Bayern sein Auftaktmatch gegen den neuseeländische Amateur-Verein Auckland City mit 10 zu 0 gewonnen. Im Finale um die deutsche Basketball-Meisterschaft waren die Münchner ebenfalls erfolgreich. Das Team von Trainer Herbert gewann das erste Finalspiel gegen Ulm mit 82 zu 66. In der Handball-Champions League hat der SC Magdeburg zum dritten Mal gewonnen. Nach 2002 und 2023 setzte sich der deutsche Vizemeister 32:26 im Finale gegen die Füchse Berlin durch. Tennisprofi Tatjana Maria hat das WTA-Turnier im Londoner Queens Club gewonnen und damit für eine Überraschung gesorgt. Im Finale besiegte die 37jährige die deutlich höher gesetzte US-Amerikanerin Amanda Anisimowa. Alexander Zverev dagegen hat das Endspiel in Stuttgart gegen Taylor Fritz verloren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2025 21:00 Uhr