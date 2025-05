FC Bayern bekommt Meisterschale überreicht

München: Die Fußball-Meisterschale ist wieder in München. Sie wurde den Bayern am Abend nach dem 2:0-Erfolg gegen Mönchengladbach überreicht. Es war auch das Abschiedsspiel von Thomas Müller. Er wurde unter Standing Ovations in der 83. Minute ausgewechselt und damit offiziell verabschiedet. Die weiteren Ergebnisse von gestern: Kiel - Freiburg 1:2 Bochum - Mainz 1:4 Bremen - Leipzig 0 :0 Union - Heidenheim 0 :3. Der Hamburger SV steigt wieder in die erste Liga auf, Kiel und Bochum steigen dagegen ab.

