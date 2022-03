FC Bayern baut Tabellenführung weiter aus

Evakuierungen und Kämpfe in der Ukraine gehen weiter

Kiew: In der Ukraine haben sich gestern weitere Zivilisten über Fluchtkorridore vor den Kämpfen in Sicherheit bringen können. Nach Angaben der Behörden konnten mehr als 4.100 Menschen aus der belagerten Hafenstadt Mariupol fliehen. Weitere gut 1.800 verließen die Hauptstadt Kiew. Dort wie auch in Charkiw im Nordwesten gehen die Bombardierungen durch russische Truppen offenbar weiter. In Mariupol wurde nach ukrainischen Angaben eine große Stahlfabrik schwer beschädigt. Der Bürgermeister von Tschernihiw im Norden des Landes berichtet von wahllosem Artilleriefeuer auf Wohngebiete. Die Infrastruktur der Stadt sei völlig zerstört. Der renommierte Völkerrechtsexperte Christian Tomuschat sieht in dem Krieg gegen die Ukraine "viele Anzeichen" für den Tatbestand des Völkermords gegeben. Im gezielten Beschuss ziviler Einrichtungen sowie in der Zerstörung von Versorgungsleitungen durch die russische Armee in Mariupol lasse sich ein gezieltes Muster erkennen, sagte Tomuschat der "Welt am Sonntag". Die Stadt solle offenbar ausgehungert werden.

