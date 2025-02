FC Bayern baut Bundesliga-Tabellenführung aus

Zum Fußball: Der FC Bayern München hat seine Tabellenführung in der Bundesliga weiter ausgebaut, nach einem 4:3-Sieg gegen Kiel. St. Pauli und Augsburg trennten sich 1:1. Die weiteren Ergebnisse: Heidenheim - Dortmund 1:2, Stuttgart - Gladbach ebenfalls 1:2 und Bochum - Freiburg 0:1. Das Abendspiel zwischen Union Berlin und Leipzig endete 0:0. In der zweiten Liga gewann am Abend Magdeburg 5:2 auf Schalke.

