Fc Bayern-Basketballer stehen im Finale

Politiker sprechen von Amokfahrt in Berlin

Berlin: Mehrere Politiker haben den Vorfall mit einem Auto in der Nähe der Gedächtniskirche als Amokfahrt bezeichnet. Die Berliner Innensenatorin Spranger sprach von der "Amoktat eines psychisch beeinträchtigten Menschen", Bundeskanzler Scholz verwendete eine ähnliche Formulierung. Ein Autofahrer war gestern Vormittag am Kudamm in eine Menschengruppe gerast. Es handelte sich um eine Realschulklasse aus dem nordhessischen Bad Arolsen auf Abschlussfahrt. Dabei wurde eine Lehrerin getötet, etwa zwanzig Menschen wurden verletzt, zum Teil sind die Verletzungen lebensbedrohlich. Der 29-jährige Fahrer wurde gefasst und in ein Krankenhaus gebracht. Im Auto wurden Plakate mit politischen Aussagen gefunden, aber nach der Durchsuchung seiner Wohnung erklärte die Berliner Polizeipräsidentin, es gebe keine Erkenntnisse über eine politische Tat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2022 07:00 Uhr