FC Bayern-Basketballer spielen am Abend wieder gegen Ulm

München: In der Finalrunde der Basketball-Bundesliga spielt das Team des FC Bayern heute Abend wieder gegen Ulm. Es ist das dritte Spiel der Serie "Best of Five": Wer dreimal gewinnt, ist Meister. Aktuell haben die Münchner und die Ulmer je ein Spiel gewonnen. Los geht es heute Abend um 20 Uhr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2025 16:00 Uhr