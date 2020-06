FC Bayern-Basketballer scheiden im Viertelfinale aus

Amthor kandidiert nicht für CDU-Landesvorsitz in Schwerin

Güstrow: Der CDU-Politiker Amthor zieht eine weitere Konsequenz aus den Lobbyismus-Vorwürfen gegen seine Person. Der 27-Jährige wird jetzt doch nicht für den Landesvorsitz der CDU in Mecklenburg-Vorpommern kandidieren. Das wurde nach einem Treffen des CDU-Landesvorstandes in Güstrow bekannt. Wörtlich sagte Amthor am Abend: "Ich möchte an dieser Stelle keine Belastung für die Partei sein." Er sprach von einem schweren und sehr ernsthaften Tag für sich. Amthor war wegen seiner Lobby-Arbeit für eine junge US-Firma in die Kritik geraten. Damit habe er sich politisch angreifbar gemacht, wie er selbst einräumte. An seiner Stelle wird in Mecklenburg-Vorpommern jetzt der Landrat von Vorpommern-Greifswald, Michael Sack, für das Amt der Parteispitze kandidieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.06.2020 22:45 Uhr