FC Bayern-Basketballer kassieren Euroleague-Niederlage in Belgrad

Belgrad: In der Basketball-Euroleague hat der FC Bayern die dritte Niederlage hintereinander kassiert. Die Münchner verloren in Serbien bei Roter Stern Belgrad mit 68:74. Damit verpasste die Mannschaft den Anschluss an die Play-off-Plätze.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.11.2023 01:00 Uhr