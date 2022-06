FC-Bayern-Basketballer hoffen auf Sieg gegen Berlin

Nachrichtenarchiv - 19.06.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Basketballer des FC Bayern München hoffen heute im Spiel gegen Titelverteidiger Alba Berlin auf einen Ausgleich der Bundesliga-Playoffs. Die Bayern hatten das dritte Spiel der Endrunde am Freitag überraschend gewonnen und damit Albas Hoffnung auf einen frühen Titelgewinn zerstört. Sollten die Berliner heute gewinnen, würden sie die dritte Meisterschaft in Serie feiern. Führen die Bayern, geht es für das Endspiel in der Best-of-Five-Serie zurück nach Berlin.

