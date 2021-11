FC Bayern absolviert Abschlusstraining vor Champions League-Spiel stark dezimiert

CDU vereinfacht Mitgliederbefragung über Parteivorsitz

Berlin: Auf der Suche nach einem neuen Vorsitzenden startet die CDU in die Vorstellungsphase der Kandidaten. Generalsekretär Ziemiak bestätigte nach der Präsidiumssitzung, dass das Abstimmungsverfahren für die Parteimitglieder vereinfacht wird. Wer sich nicht online registriert, bekommt die Wahlunterlagen per Post - ohne dies ausdrücklich zu beantragen. In den nächsten Tagen stellen sich die drei Kandidaten Merz, Röttgen und Braun den Fragen der Mitglieder live im Netz. Im nächsten Schritt diskutieren sie miteinander. Die Befragung der Parteimitglieder soll spätestens Mitte Januar zu Ende sein. Ob der Parteitag in Hannover Mitte Januar in Präsenz stattfinden kann, ist noch nicht entschieden. Dieser soll den neuen Vorsitzenden offiziell im Amt bestätigen. Braun stellte am Nachmittag die 41jährige Bundestagsabgeordnete Serap Güler vor, die im Falle seiner Wahl zum CDU-Chef Generalsekretärin werden soll.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.11.2021 14:45 Uhr