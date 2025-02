FC Augsburg will ins DFB-Pokal-Halbfinale einziehen

Stuttgart: Augsburg eröffnet am Abend das DFB-Pokal-Viertelfinale: Die Schwaben sind zu Gast in Stuttgart und in der Fußball-Bundesliga seit vier Partien ungeschlagen. Der VfB hat mit Trainer Sebastian Hoeneß zuletzt drei Pflichtspiele hintereinander verloren. Nach dem schwäbischen folgt dann morgen das rheinische Derby zwischen Titelverteidiger Leverkusen und dem Zweitligisten 1. FC Köln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2025 13:00 Uhr