FC Augsburg verliert in Bremen 0:2

16.01.2021 23:00 Uhr

Stuttgart Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga gab es keinen Sieger. Der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach trennten sich 2:2. Als einziger bayerischer Erstligist spielte am Nachmittag der FC Augsburg. Er verlor auswärts gegen Werder Bremen 0 zu 2. Außerdem spielten: Dortmund - Mainz 1:1, Hoffenheim - Bielefeld 0:0, Wolfsburg - Leipzig 2:2 und Köln - Hertha BSC 0:0. Und in der zweiten Fußball Bundesliga verlor Nürnberg 1:3 in Bochum.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2021 23:00 Uhr