FC Augsburg verliert gegen Hoffenheim 1:3

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Augsburg den vorzeitigen Klassenerhalt verpasst. Die Schwaben verloren am Abend daheim gegen Hoffenheim mit 1:3. Außerdem spielten: Dortmund - Mainz 0:2, Leipzig - Düsseldorf 2:2, Leverkusen - Köln 3:1 und Frankfurt - Schalke 2:1. In der zweiten Liga hat Regensburg den Klassenerhalt perfekt gemacht. Der Jahn schlug den Karlsruher SC mit 2:1. Außerdem spielten: Stuttgart - Sandhausen 5:1, Hannover - St. Pauli 4:0 und Aue - Bochum 1:2

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2020 23:00 Uhr