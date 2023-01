Nachrichtenarchiv - 22.01.2023 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mönchengladbach: In der Fußballbundesliga hat Bayer Leverkusen das Abendspiel für sich entschieden. Die Werks-Elf gewann 3:2 in Mönchengladbach. Zuvor hatte Augsburg in einer turbulenten Partie 3:4 in Dortmund verloren. In der Tabelle belegt der FCA nun Platz 15, Dortmund ist Sechster.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2023 20:00 Uhr