FC Augsburg trennt sich von Trainer Maaßen

Augsburg: Enrico Maaßen, der Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg, muss gehen. Wie der Verein am späten Abend mitteilte, hat er sich mit sofortiger Wirkung von Maaßen getrennt. Vorerst übernimmt U23-Coach Tobias Strobl interimsweise die Mannschaft. Es ist die erste Trainer-Entlassung in der aktuellen Bundesliga-Saison. Grund sind vier Niederlagen der Augsburger an sieben Spieltagen - zuletzt am Samstag gegen Aufsteiger Darmstadt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 23:00 Uhr