FC Augsburg spielt unentschieden in Frankfurt

Zum Fußball: In der Bundesliga hat der FC Augsburg einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasst. Die bayerischen Schwaben spielten bei Eintracht Frankfurt 1:1. Der FCA hat damit 31 Punkte und steht in der Tabelle auf Rang 13 - drei Punkte vor dem Relegationsplatz. Der VfB Stuttgart hat derweil als direkter Konkurrent der Augsburger die Abstiegsplätze verlassen, durch ein 2:1 gegen Die Stuttgarter bezwangen Mönchengladbach mit 2:1 und kletterten auf Tabellen-Platz 15. Die weiteren Ergebnisse: Köln - Freiburg - 0:1 Leipzig - Hoffenheim 1:0 und Union Berlin - Leverkusen 0:0. Und noch zu den Ergebnissen in der zweiten Liga: Magdeburg - Hamburger SV 3:2 St. Pauli - Bielefeld 2:1 und Kaiserslautern - Rostock 0:1 Der 1. FC Nürnberg gastiert heute abend zudem bei Hannover 96. Bereits gestern hatte Greuther Fürth mit 0:2 gegen Heidenheim verloren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.04.2023 20:15 Uhr