FC Augsburg spielt Unentschieden gegen Leipzig

Augsburg: In der Fußball-Bundesliga ist der FC Augsburg zum sechsten Mal in Folge ohne Niederlage geblieben. Die Mannschaft von Trainer Jess Thorup spielte am Abend gegen den Tabellenvierten RB Leipzig 0:0. In der 2. Liga besiegte der 1. FC Magdeburg den 1.FC Köln 3:0, und der SC Paderborn gewann gegen Preußen Münster 2:0.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.02.2025 02:00 Uhr