FC Augsburg schlägt Borussia Mönchengladbach mit 2:1

Zum Fußball: Im Freitagsspiel der Bundesliga hat der FC Augsburg Borussia Mönchengladbach 2:1 geschlagen. Es war der zweite Sieg für Augsburg in dieser Spielzeit. In der 2. Liga verlor Jahn Regensburg in Paderborn 0:3. Karlsruhe und Darmstadt trennten sich 3:3 unentschieden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2024 06:00 Uhr