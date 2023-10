FC Augsburg kassiert erste Heimniederlage der Saison

Augsburg: In der Fußballbundesliga hat der FC Augsburg seinen Abwärtstrend nicht stoppen können. Die Schwaben kassierten beim 1:2 gegen Darmstadt die erste Heimniederlage der Saison und rutschen auf Tabellenplatz 15 ab. Aktueller Tabellenführer ist der VfB Stuttgart nach einem 3:1-Sieg gegen Wolfsburg. Das Abendspiel gewann Hoffenheim in Bremen mit 3:2. Außerdem spielten Dortmund - Union Berlin 4:2 und Leipzig - Bochum 0:0. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat die Spielvereinigung Greuther Fürth einen Sieg geholt. Die Mittelfranken setzten sich gegen Hansa Rostock mit 1:0 durch. Außerdem spielten: Magdeburg - Karlsruhe 1:1 sowie Wiesbaden - Hamburger SV 1:1. Die Partie St. Pauli - 1. FC Nürnberg läuft zur Stunde noch.

