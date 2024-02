FC Augsburg gewinnt Heimspiel gegen SC Freiburg

Zum Fußball: In der Bundesliga hat der FC Augsburg am Abend sein Heimspiel gegen den SC Freiburg gewonnen. Am Ende hieß es 2:1 für die Fuggerstädter. Für den FCA war es der erste Sieg nach neun sieglosen Spielen. Zuvor hatte Dortmund im Spiel gegen Hoffenheim 2:3 verloren. Am Nachmittag trennten sich Frankfurt und Wolfsburg 2:2 unentschieden. In der zweiten Liga hält Greuther Fürth nach dem 2:1-Sieg im Frankenderby gegen Nürnberg den Anschluss an die Aufstiegsplätze.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.02.2024 21:30 Uhr