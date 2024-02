FC Augsburg gewinnt Heimspiel gegen Freiburg

Augsburg: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Augsburg am Abend mit 2:1 gegen Freiburg gewonnen. Vorher spielten Dortmund und Hoffenheim 2:3 sowie Frankfurt und Wolfsburg 2:2. Und Skirennläufer Linus Straßer hat seinen dritten Weltcup-Sieg der Saison knapp verpasst. Der Münchner wurde beim Slalom in Palisades Tahoe in Kalifornien Dritter - hinter dem Österreicher Manuel Feller und dem Franzosen Clement Noel.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.02.2024 01:00 Uhr