FC Augsburg gewinnt 3:0 in Mönchengladbach

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hält der Höhenflug des FC Augsburg an. Der FCA gewann bei Borussia Mönchengladbach 3:0. Dabei gelang dem Augsburger Mittelfeldspieler Alexis Claude-Maurice ein Hattrick. Meister Bayer Leverkusen gewann bei Holstein Kiel 2:0. Außerdem spielten: Mainz gegen St. Pauli 2:0 und Wolfsburg gegen Bochum 1:1. In der Zweiten Liga verlor Jahn Regensburg das Kellerduell bei Preußen Münster 0:2. Karlsruhe gewann gegen Magdeburg 3:1 und Ulm und Elversberg trennten sich 0:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2025 18:00 Uhr