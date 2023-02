FC Augsburg feiert Bundesliga-Heimsieg gegen Hoffenheim

Kurzmeldung ein/ausklappen Präsident des Landkreistages warnt vor steigenden Flüchtlingszahlen

Berlin: Der Präsident des Landkreistages, Sager, warnt vor deutlich steigenden Flüchtlingszahlen in diesem Jahr. Wie er der "Bild"-Zeitung sagte, kamen im Januar rund 30.000 Flüchtlinge aus Drittstaaten nach Deutschland. Wenn es so weitergehe, werde man in diesem Jahr deutlich über dem Wert von 2022 liegen. Er verstehe nicht, warum die Hilferufe der Kommunen im Kanzleramt bislang verhallten, so Sager. Bundeskanzler Scholz müsse das Thema zur Chefsache machen. Sonst drohe den Kommunen der Kollaps, warnt der Präsident des Landkreistages. Er befürchtet soziale Unruhen. Die Menschen fingen an, am Rechtsstaat zu zweifeln. Man sehe ja schon, wie einzelne rechte Gruppen die Lage missbrauchen wollen, so Sager, das dürfe auf keinen Fall passieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.02.2023 04:00 Uhr