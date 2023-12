FC Augsburg feiert 2:1-Sieg gegen Frankfurt

Augsburg: Zum Ende des 13ten Spieltags in der Fußballbundesliga hat Augsburg mit 2:1 gegen Frankfurt gewonnen. Die Schwaben verbessern sich damit in der Tabelle auf Platz 9. Zuvor hatten sich Leverkusen und Dortmund 1:1 getrennt. Freiburg kam in Mainz zu einem 1:0-Sieg.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.12.2023 21:30 Uhr