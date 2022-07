FC Augsburg erreicht zweite Runde im DFB-Pokal

Lufthansa-Piloten stimmen für möglichen Arbeitskampf

Frankfurt am Main: Die Lufthansa muss sich mitten in der Urlaubssaison auf einen möglichen Streik ihrer Piloten einstellen. Die Mitglieder der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit haben mit 97,6 Prozent für einen möglichen Arbeitskampf gestimmt, um ihren Tarifforderungen gegenüber der Lufthansa Nachdruck zu verleihen. Die Gewerkschaft betonte allerdings, das Ergebnis führe nicht zwangsläufig zu Streikmaßnahmen. Man wolle nun zunächst mit gestärktem Rücken in weitere Gespräche mit der Lufthansa gehen. Das Unternehmen teilte mit, es respektiere das Ergebnis der Urabstimmung. Die nächsten Gesprächstermine seien bereits vereinbart. Die Fluggesellschaft hatte zuletzt wegen Personalmangels tausende Flüge aus dem Programm genommen. Am Mittwoch führte außerdem ein Warnstreik des Bodenpersonals zu massiven Behinderungen. Die Arbeitsniederlegung mitten in der Sommer-Reisezeit hatte den Betrieb der Lufthansa stellenweise zum Erliegen gebracht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2022 18:00 Uhr