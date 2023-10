FC Augsburg entlässt Trainer Enrico Maaßen wegen Erfolglosigkeit

Augsburg: Der Fußball-Bundesligist trennt sich von seinem Trainer Enrico Maaßen. Das hat der Verein am späten Abend bekanntgegeben. Grund ist der schwache Saisonstart der Schwaben. Augsburg holte in den ersten sieben Saisonspielen nur fünf Punkte und steht auf Tabellenplatz 15. In einer Mitteilung heißt es, Maaßen sei es trotz intensiver Arbeit nicht gekungen, den Trend zu brechen. Bis ein neuer Chef-Trainer gefunden ist, soll der U23-Trainer Tobias Strobl übernehmen.

