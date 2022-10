FC Augsburg bezwingt Schalke 04

Deutschlandwetter

Das Wetter in Deutschland: In der Nacht zieht sich der Regen an die Alpen zurück. Klar oder leicht bewölkt ist es im Norden und Nordosten. Tiefstwerte zwischen 13 Grad am Bodensee und 4 Grad in höheren Tallagen. Am Tag im Norden und Osten noch einzelne Schauer. Höchstwerte bei 14 bis 20 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2022 01:00 Uhr