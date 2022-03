FC Augsburg bestreitet Nachholspiel gegen Mainz am 6. April

Nachrichtenarchiv - 14.03.2022 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Das Nachholspiel in der Fußball-Bundesliga zwischen Augsburg und Mainz findet am 6. April statt. Das hat die Deutsche Fußball Liga, DFL, heute festgelegt. Die Partie war wegen zahlreicher Corona-Fälle im Mainzer Team verlegt worden. Nun müssen die Augsburger nach der Länderspielpause Ende März drei Bundesliga-Spiele binnen sieben Tagen bestreiten. Sie treffen am Sonntag, den 3. April, zunächst auf Wolfsburg, dann am Mittwoch auf Mainz und am darauffolgenden Samstag auf den FC Bayern.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.03.2022 21:15 Uhr