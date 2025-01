FBI wertet Angriff in New Orleans als Terrorakt

New Orleans: Das FBI stuft den Angriff in der Stadt im US-Bundesstaat Louisiana mittlerweile als Terrorakt ein. Den Ermittlern zufolge ist während der Silvesterfeiern ein Mann mit einem Pickup-Truck mit hoher Geschwindigkeit absichtlich in eine Menschenmenge im Ausgehviertel von New Orleans gerast. Mindestens zehn Menschen kamen ums Leben, 35 weitere wurden verletzt. Der Täter ist laut FBI bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet worden - vorher hatte er noch zwei Polizisten angeschossen. Im Auto des Mannes wurden laut den Ermittlern auch Sprengsätze gefunden. New Orleans ist eins der beliebtesten Reiseziele in den USA. Im Ausgehviertel French Quarter fanden viele Silvesterpartys statt, darunter LGBTQ-Partys und eine Travestieshow.

