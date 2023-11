FBI warnt vor erhöhter Terrorgefahr durch den Nahost-Krieg

Washington: Wegen des Nahost-Kriegs warnt die US-Bundespolizei FBI vor einer erhöhten Terrorgefahr in den USA. Bei einer Kongressanhörung sagte FBI-Chef Wray, der Angriff der Hamas auf Israel werde für Extremisten eine "Inspiration" darstellen, wie zuletzt der Aufstieg des IS. Es sei an der Zeit besorgt zu sein, man befinde sich in einer gefährlichen Zeit. Allerdings gebe es keinen Anlass für Panik. Wray nimmt an, dass sowohl Juden und Muslime in den USA zur Zielscheibe werden könnten. Er erwartet zudem, dass sich Cyberangriffe auf amerikanische Infrastruktur verschärfen, sollte sich der Krieg ausweiten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.11.2023 06:45 Uhr