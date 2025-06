FBI setzt nach Attentaten auf Politiker in Minnesota Belohnung aus

Washington: Nach den tödlichen Schüssen auf zwei demokratische Politiker im US-Bundesstaat Minnesota hat das FBI eine Belohnung ausgesetzt. Für Hinweise, die zur Festnahme des Täters führen, zahlt die Sicherheitsbehörde nach eigenen Angaben bis zu 50.000 Dollar. Der polizeibekannte Mann hatte gestern die demokratische Abgeordnete Melissa Hortman und ihren Mann in ihrem Haus getötet. Bei einem weiteren Angriff wurden ein demokratischer Senator aus Minnesota, John Hoffman, und seine Frau durch Schüsse verletzt. Die Behörden gehen bei den Taten von einem politischen Motiv aus. Es besteht die Sorge, dass weitere Menschen in Gefahr sein könnten. Die demokratische Senatorin für Minnesota, Tina Smith, sagte dem Sender NPR, es sei furchtbar, dass sich Staatsbedienstete auf so beängstigende Weise um ihre persönliche Sicherheit sorgen müssten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2025 12:00 Uhr