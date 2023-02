FBI findet keine Geheimdokumente im Strandhaus von US-Präsident Biden

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: DWD warnt vor starkem Schneefall im Chiemgau, den Berchtesgadener Alpen und im Bayerischen Wald

Das Wetter in Bayern: In der Nacht weiterhin bewölkt und windig mit teils länger anhaltendem Regen, in höheren Lagen Schnee. Abkühlung auf +5 bis -1 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen in den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen, sowie im Bayerischen Wald oberhalb von 1000 Metern. In den kommenden Tagen wenig Wetteränderung.

