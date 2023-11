FBI-Chef warnt nach Hamas-Terror vor Anschlagsgefahr in USA

Washington: Das FBI sieht nach dem Hamas-Großangriff auf Israel eine erhöhte Terrorgefahr auch in den USA. Mehrere ausländische Extremistengruppen hätten in den vergangenen Wochen zu Anschlägen auf Amerikaner und den Westen aufgerufen, sagte der Chef der Sicherheitsbehörde, Wray vor dem Heimatschutzausschuss im US-Senat. Man gehe davon aus, dass die Aktionen der Hamas als eine Inspiration dienen werden. Zwar habe das FBI derzeit keine «organisierte Bedrohung» innerhalb der USA auf dem Radar, doch sorge man sich vor Anschlägen durch Einzelpersonen oder kleine Gruppen. Das FBI beobachte bereits eine Zunahme von Angriffen auf Militärstützpunkte im Ausland und erwarte außerdem Cyberangriffe auf amerikanische Infrastruktur. Wray sagte weiter, man sei in einer gefährlichen Phase, in einer Zeit, in der man beunruhigt sein sollte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.11.2023 03:00 Uhr