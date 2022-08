FBI beschlagnahmte im Trump-Anwesen streng geheime Dokumente beschlagnahmt

Nachrichtenarchiv - 13.08.2022 08:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Bei der Durchsuchung des Anwesens von Ex-US-Präsident Trump hat das FBI streng geheime Dokumente beschlagnahmt. Das geht aus einer Auflistung der konfiszierten Gegenstände hervor, die ein Gericht veröffentlicht hat. Demnach fanden die Agenten in Trumps Anwesen Mar-a-Lago Papiere, die nur in besonderen Regierungseinrichtungen eingesehen werden dürfen. Informationen der "Washington Post" zufolge soll das FBI auch Geheimdokumente über Atomwaffen gesucht haben. Trump dementierte das und bezeichnete den Bericht als "Schwindel". Der ehemalige Präsident hatte zuvor mitgeteilt, alle Dokumente seien freigegeben worden, die Geheimhaltung damit also aufgehoben. Im Durchsuchungsbefehl sind als mögliche Grundlage drei Straftatbestände aufgeführt, für die Haftstrafen zwischen drei und zwanzig Jahren vorgesehen sind.

13.08.2022 08:15 Uhr