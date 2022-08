FBI beschlagnahmte bei Trump streng geheime Dokumente

UN-Generalsekretär Guterres entsetzt über Angriff auf Rushdie

New York: Nach dem Attentat auf den Schriftsteller Rushdie hat sich UN-Generalsekretär Guterres entsetzt gezeigt. Gewalt sei in keinem Fall eine Antwort auf Worte, die in Ausübung der Meinungs- und Ausdrucksfreiheit gesprochen oder geschrieben wurden. In Berlin erklärte Kulturstaatsministerin Roth, der Angriff auf Rushdie sei ein Angriff auf die Freiheit der Literatur und des Denkens. Rushdie war bei einer Lesung im US-Bundesstaat New York attackiert worden. Wie sein Agent mitteilte, werde der Autor wohl ein Auge verlieren, zudem sei seine Leber beschädigt, er werde beatmet. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, sein Motiv ist noch unklar. 1989 hatte das damalige geistliche Oberhaupt des Irans wegen Rushdies Buch "Die satanischen Verse" eine sogenannte Fatwa zur Tötung des Autors ausgesprochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2022 06:00 Uhr