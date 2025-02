"Fastnacht in Franken" hatte bundesweit etwa drei Millionen Zuschauer

Veitshöchheim: Knapp zwei Millionen Menschen in Bayern haben gestern Abend die BR-Fernsehübertragung der "Fastnacht in Franken" in gesehen. Bei einem Marktanteil von etwa 47 Prozent verfolgte knapp die Hälfte des gesamten Fernsehpublikums in Bayern die Sendung. Auch außerhalb Bayerns gab es etwa eine Million Zuschauer. Zwei Tage vor der Bundestagswahl stand die Politik im Mittelpunkt der Faschingssendung. Auch die Diskussion über schärfe Asylregeln wurde aufgegriffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2025 11:00 Uhr