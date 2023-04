Fastenmonat Ramadan endet - Muslime feiern Eid al-Fitr

Kurzmeldung ein/ausklappen Konferenz in Ramstein berät über weitere Unterstützung der Ukraine

Berlin: Verteidigungsminister und ranghohe Militärs aus zahlreichen Ländern beraten am Vormittag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz über die weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland. Zu der Konferenz hat US-Verteidigungsminister Austin die Mitglieder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe eingeladen. Bundesverteidigungsminister Pistorius geht davon aus, dass ein Beschluss über einen Nato-Beitritt der Ukraine erst nach Ende des russischen Angriffskriegs getroffen wird. Im ZDF sagte er, es sei jetzt nicht der Zeitpunkt, das zu entscheiden. Erstmal müsse man diesen Konflikt abwehren. Nach dem Besuch von Nato-Generalsekretär Stoltenberg in Kiew hat der ukrainische Präsident Selenskyj das Bündnis aufgefordert, auf dem Gipfel im Juli den Weg zur Aufnahme seines Landes freizumachen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.04.2023 03:00 Uhr