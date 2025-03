Fastenmonat Ramadan beginnt

Berlin: Auch für die in Deutschland lebenden Muslime hat heute der islamische Fastenmonat Ramadan begonnen. Bis zum 30. März verzichten viele Gläubige tagsüber auf Essen, Trinken und Rauchen. Erst am Abend, wenn die Sonne untergeht, darf wieder gegessen werden. Der Beginn des Ramadan richtet sich nach der Sichtung der Neumondsichel und kann daher je nach Land variieren. Mancherorts beginnt er erst morgen. In Deutschland leben etwa 5,5 Millionen Menschen muslimischen Glaubens.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2025 13:00 Uhr