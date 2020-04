Fast zehn Millionen Franzosen in Kurzarbeit

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In Frankreich sind durch die Corona-Krise inzwischen fast zehn Millionen Menschen auf Kurzarbeit angewiesen. Arbeitsministerin Penicaud sprach von einer bisher noch nie dagewesenen Situation. Fast jeder zweite Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft sei betroffen. Wenn die Ausgangssperre am 11. Mai wie geplant ende, werde die wirtschaftliche Aktivität schrittweise wieder hochgefahren, sagte sie. Auch dann sei aber noch staatliche Unterstützung für die Betriebe nötig, denn ansonsten drohten "Katastrophen". In Frankreich erhalten betroffene Arbeitnehmer 84 Prozent ihres Nettogehalts. Die Kosten trägt überwiegend der Staat.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 13:00 Uhr